"Усик не продается": украинский боксер не отдаст титул Тайсону и Джошуа

Британские супертяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа продолжают переговоры о двух боях в 2021 году. Одной из "помех" для чемпионов по разным версиям является украинец Александр Усик – обязательный претендент на титульный бой по линии WBO. Промоутер нашего непобедимого в профи боксера Александр Красюк заявил, что его подопечный не собирается отдавать свое право биться за пояс. Стало известно, что Усик уйдет от Хирна, если его "кинут" с титульным боем.

Слова Красюка приводит сегодня вечером Sky Sports.

"По бою Джошуа и Фьюри велись разговоры о том, что они будут биться за временный титул, или же о том, что победитель "файта" откажется от титула WBO на следующий же день после объединения титулов. Однако Усик никогда не давал согласие на проведение поединка Джошуа против Фьюри за пояс без его участия. Александр не собирается тратить время на дополнительный бой. Он успешно восстановился после встречи с Чисорой и сейчас пребывает в хороших кондициях. Поэтому с нетерпением ждет возможности биться за титул уже весной. Его выход в ринг без битвы за титул не обсуждался, и, я очень надеюсь, никогда не будет".

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Тем временем, команды Джошуа и Фьюри просчитывают варианты, как получить большую прибыль от поединков двух британцев. Пока что организовать встречу раньше июня у них не получается. И не факт, что она пройдет в Британии, ведь зрителей на трибуны там не пускают.

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