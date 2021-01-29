Версія українською
$ 28,19
34,1

Усик не забывает о Боге даже во время тренировок

29 января, 16:52

Александр Трикиша

Боксер тренируется с гантелями и скакалкой, но спорт у него уже не в приоритете

Украинский боксер Александр Усик в ожидании следующего соперника поддерживает форму. Накануне Усик избивал кувалдой и размахивал "блином", а сегодня показал упражнения с использованием гантелей и скакалки. Экс-чемпион в первом тяжелом весе на своей странице в Instagram показал видео со своей тренировки и в описании вспомнил о Боге.

Читайте также: Усик был у края: 3 года назад украинец провел адские 12 раундов против Бриедиса

"Моя жизнь – это не спорт. Моя жизнь – Бог", – написал на английском Усик.

Ранее стало известно, что компенсация Усика за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое. Александр за временный отказ от поединка с британцем может получить даже не 2,71 млн долларов, как говорил ранее сопромоутер украинца Эдди Хирн, а в два раза больше.

Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

Смотрите, как Усик поздравил с Рождеством

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram

Новости на эту же тему:

"Кличко-старший – красава, а Володя – звездный": боксер из России ходил в зал с украинцами Это было похоже на похороны Ломаченко: чемпион рассказал, как проучил Матрицу Скандальный боксер Ковалев впервые рассказал о проваленных допинг-тестах и расследовании Избивал кувалдой и размахивал "блином": сумасшедшая разминка Усика (видео)
бокс боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Умер советский и российский актер Василий Лановой