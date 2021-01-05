"Усик отойдет в сторону": Джошуа считает, что украинец даст провести бой с Фьюри

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа надеется, что украинский боксер Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO, даст ему провести бой с Тайсоном Фьюри. Напомним, что сменивший имя Фьюри в феврале 2020-го отобрал у Деонтея Уайлдера пояс WBC и теперь хочет объединительный бой.

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"Верю, что Усик отойдет в сторону и позволит этому бою состояться. Мы связались с его менеджерами. Усик – здравомыслящий человек и понимает градус этой ситуации. Если я пойду направо, то у меня будет тяжелый бой с Фьюри. Если я пойду налево, то меня ждет Усик – еще один тяжелый поединок. В идеале я пойду направо, но я всего лишь хочу сосредоточиться на поединке. Это вызов для меня", – цитирует Джошуа The Sun.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Британец отметил, что уважает Фьюри, который добился отличных результатов, но хочет бросить вызов самому себе. "Если будет шанс подраться с Фьюри за титул WBC, то я обещаю пойти по этому маршруту. Я ухвачусь за такую возможность обеими руками и ногами", – заверил Энтони.

Ранее мы писали, что Усик сам хочет увидеть бой Джошуа – Фьюри. Однако украинец хочет, чтобы считались с его интересами.

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