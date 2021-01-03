Назван боксер, которого не сможет победить Усик: эксперт – о перспективах украинца

Прошлой осенью Александр Усик победил Дерека Чисору и стал обязательным претендентом на пояс WBO. Что делать Александру: оставаться в супертяжах, где сейчас крутая оппозиция, или перейти в новую весовую категорию – бриджервейт, – более подходящую по габаритам? Об этом поговорим с президентом Федерации профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым.

- Новая весовая категория – это хорошо для болельщиков и боксеров. Больше боев, больше титулов, больше денег. Но Усику туда не стоит переходить. Только супертяжелый вес! Там, кроме Тайсона Фьюри, ему по силам у всех выиграть. И у Джошуа, и у Уайлдера.

Фьюри – рожден для бокса. Он невероятно талантливый. Помню его бой с Владимиром Кличко. Володя приходил в угол и говорил: "Я не знаю, что делать. Не понимаю, как он уходит от ударов". Это деморализует боксера.

Единственный минус Тайсона – дисциплина. Он может загулять, разожраться на 30 килограмм, а потом сгонять вес.

Кроме тренировок и физической подготовки нужен талант от Бога. У Усика он есть. Я думаю, Саше под силу все тяжеловесы нынешние. Вот сомневаюсь только насчет Фьюри.

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- Настаивать Усику на бое против Джошуа или уступить?

- Мне бы хотелось, чтобы в супертяжелом весе был один чемпион. Как Леннокс Льюис. Усик хорош для нас, но весь мир боксерский ждет боя Джошуа – Фьюри. Я сам заинтересован. Если Джошуа откажется от пояса WBO, то не определится абсолютный чемпион мира. Есть вариант, что Усику платят отступные деньги и он соглашается потом встретиться с победителем...

- И в это время Александр проводит промежуточный бой, чтобы обжиться в супертяжах.

- Здесь тоже все сложно. А вдруг "рассечется", получит травму. Я бы этого не делал.

- Бой Джошуа – Фьюри легко соберет полный "Уэмбли". Но сейчас зрителей не пускают на трибуны. Может, стоит повременить?

- С одной стороны, без зрителей плохо. С другой, не проводить бой – тоже плохо. Никто не знает, когда коронавирус закончится. Можно ждать и ждать. Боксеры не молодеют. Посмотрим по телевизору, если другого выхода нет...

Усик – Чисора: раздевалка после боя

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram