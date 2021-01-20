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Усик против Джойса, Фьюри против Джошуа: WBO благословила "схему"

20 января, 09:59

Олег Люлька

Победители этих двух боев потом должны будут встретиться друг с другом

Всемирная боксерская организация (WBO) одобрила проведение боя между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри до встречи Энтони с обязательным претендентом на его пояс Александром Усиком.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Таким образом самое ожидаемое событие в мира бокса, поединок за титул короля хэвивейта Фьюри – Джошуа, уже почти реальность.

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

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Украинец же, скорее всего, пока что подерется за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом, которого уже побеждал в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Команды боксеров сейчас ведут переговоры об их поединке. Как мы писали, Усик и Джойс могут подраться в апреле в "Церковном доме" в Вестминстере.

Джо Джойс / Фото: Twitter

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Согласно решению WBO, победитель боя Джошуа – Фьюри должен будет провести обязательную защиту с триумфатором поединка Усик – Джойс в течение 180 дней с момента определения временного чемпиона. Если же абсолютный чемпион откажется проводить обязательную защиту, то победителя боя Усик – Джойс признают чемпионом WBO в супертяжах.

А так, скорее всего, и произойдет. Ведь в планах у Джошуа и Фьюри – не один, а два кряду боя друг с другом.

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Последним препятствием для проведения боя Фьюри – Джошуа, по данным Boxing Scene, является спор Тайсона с Деонтеем Уайлдером касательно их третьего поединка. Точка в этом кейсе ожидается к концу января.

Напомним, за отсрочку своего поединка с Джошуа Усик может получить 2,7 млн долларов.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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