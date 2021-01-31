Усик так победам не радуется, как снегу! Боксер кричал на весь район (видео)

Александр в восторге от зимы в Киеве и не скрывает своих чувств

В пятницу украинский боксер-супертяж Александр Усик заговорил по-украински о киевской зиме. А в субботу был невероятно доволен снегом, который весь день шел в Киеве. О своей радости боец без стеснения кричал на улице.

"Зима, нарешті ти прийшла!", – не сдержался украинский боксер, стоя под падающим снегом.

Александр Усик радуется зиме Видео: Instagram

Ранее мы показали сумасшедшую тренировку Усика, где он избивал шину кувалдой и размахивал штангой с блином.

Напомним, последний бой Александр провел три месяца назад в Лондоне против Дерека Чисоры и победил по очкам. Украинец хотел чемпионский бой с Энтони Джошуа, но британец договорился об объединительном поединке с Тайсоном Фьюри. Усик же сразится за временный титул WBO с другим англичанином – Джо Джойсом.

Тем временем, компенсация Усику за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое.

Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

Смотрите, как тренируется Александр Усик

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram