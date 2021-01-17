Усик или Кличко? Кто круче проявил себя к 34 годам

Усик в 34 абсолютный чемпион и претендент, а у Кличко было три титула – сравниваем карьеры боксеров

Сегодня украинский боксер Александр Усик празднует 34-й день рождения. Мы сравнили, чего добился уроженец Симферополя к своим годам в сравнении с лучшим супертяжеловесом в истории Украины Владимиром Кличко.

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Олимпийское "золото"

УСИК. В 21 год принял участие в Олимпиаде-2008 в Пекине, но проиграл во втором туре. В том же году выиграл чемпионат Европы. К 2012 году Усик уже был лидером рейтинга федерации любительского бокса и чемпионом мира, а на Олимпиаде в Лондоне завоевал золотую медаль. После триумфа в Лондоне Усик еще один год боксировал за "Украинских атаманов" в полупрофессиональной лиге WSB, после чего ушел в профи к братьям Кличко. На шесть лет позже Владимира.

КЛИЧКО. 20-летний Владимир случайным образом поехал на Олимпиаду-1996 в Атланте – его брат Виталий попался на употреблении стероидов и был дисквалифицирован, уступив место в команде будущему чемпиону. На тот момент в коллекции Владимира было лишь серебро чемпионата Европы. После успешной Олимпиады Кличко перешел в профессионалы, подписав контракт с немецкой промоутерской компанией.

Первый титул в профи

УСИК. Александру понадобилось всего 10 поединков, чтобы добраться до первого полноценного титула. В Гданьске украинец единогласным решением судей победил Кшиштофа Гловацкого и отобрал у него пояс WBO в крузервейте. Предыдущие бои Усик выиграл нокаутом.

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КЛИЧКО. Путь Владимира к титулу оказался намного длиннее. В 2000-м Кличко-младший взял реванш у Криса Берда за поражения Виталия и завоевал титул чемпиона WBO в хэвивейте. Это был 36-й бой Владимира в профи. На тот момент он уже успел проиграть Россу Пьюрити в Киеве.

31 год: билет в хэвивейт для Усика и камбек Кличко

УСИК. После завоевания чемпионского титула Усик принял участие во Всемирной боксерской суперсерии и выиграл ее. Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Также украинец завоевал трофей Мохаммеда Али, главного кумира Усика, родившегося с ним в один день. Затем Александр провел успешную защиту титулов, нокаутировав знаменитого Тони Беллью и перешел в хэвивейт. На тот момент крымчанину стукнул 31 год.

КЛИЧКО. К своему 31 году Владимир едва не покинул бокс. Он уступил Корри Сандерсу, а затем последовало непонятное поражение от Леймона Брюстера, серьезно подломившее Кличко-младшего. Только бойцовский характер и новый тренер в лице Эммануэля Стюарда позволили Владимиру вернуться на вершину мирового бокса. В 2006 году он снова победил Берда, отобрав титулы IBF и IBO, и начал свою легендарную победную серию.

34 года. Кличко провел в 3 раза больше боев в профи

УСИК. А вот в супертяжах карьера Усика застопорилась. Сначала дебютировать в элитном дивизионе не позволяла травма. Когда Александр был готов, сорвался его соперник, попавшийся на допинге. В итоге первый бой в новом весе украинец провел против малоизвестного Чазза Уизерспуна, что многие посчитали недостаточным для подтверждения своих чемпионских амбиций. Тем не менее украинец получил статус обязательного претендента на титул WBA, которым владеет Энтони Джошуа. Пока британец дрался с Кубратом Пулевым, Усик победил опытного Дерека Чисору, но это не сделало его ближе к титулу, ведь Джошуа отдает предпочтение поединку с Тайсоном Фьюри. На эмоциях Усик даже собирается менять промоутеров, так он недоволен своим положением.

КЛИЧКО. Следующую главу своей карьеры Кличко начал с победы в объединительном поединке против Султана Ибрагимова. Это был первое объединение титулов в хэвивейте с 1999 года. После этого Кличко четыре раза успел защитить свои титулы и только начинал свое доминирование в супертяжелом весе…