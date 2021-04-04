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Усик в ТОП-10 нового рейтинга The Ring. Смотрите, на какое место поставили украинца

4 апреля, 22:41

Елена Павлова

Лидер – непобежденный британский чемпион супертяжелого дивизиона

Культовый журнал о боксе The Ring опубликовал рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса. В первой десятке нашлось место и для украинского боксера Александра Усика, который провел в дивизионе лишь два поединка. Ранее мы писали, что Ломаченко продолжает падение в рейтинге боксеров. Украинец на грани вылета из ТОП-10.

Александр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Александр Усик оказался только на 10-м месте, но для него это 16-я неделя в рейтинге. Диллиан Уайт после победы в реванше над Александром Поветкиным взлетел на третье место. Лидер рейтинга – обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, следом идет чемпион по остальным версиям Энтони Джошуа.

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Рейтинг супертяжей от The Ring:

Чемпион – Тайсон Фьюри (Великобритания)

Сейчас украинский супертяж готовится провести свой третий бой в Королевском дивизионе против британца Джо Джойса. Но пока команды не могут согласовать условия и гонорары.

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