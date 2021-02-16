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Усика назвали лучшим боксером эпохи: громкое заявление от бывшего соперника

16 февраля, 18:33

Александр Трикиша

Беллью не стыдно, что он проиграл Усику

Знаменитый британский боксер Тони Беллью считает украинца Александра Усика лучшим боксером за время его выступления на профессиональном ринге. Напомним, Усик победил Беллью нокаутом в 2018 году, защитив титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте, и ушел в супертяжелый вес.

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За несколько месяцев перед боем я знал, что он будет для меня последним. Я пообещал своей семье, что на этом остановлюсь. Просто это было время стать великим: на кону стояли все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. И это все могло стать моим. Я не мог забраться еще выше. Я мог уйти на вершине.

Прошлой осенью Усик нокаутировал Беллью / Фото: Getty Images

Я стремился стать великим, пытался победить величайшего крузера всех времен. Тем не менее я потерпел неудачу.

Усик vs Беллью / Фото: Getty Images

Я был в отличной форме, чувствовал себя фантастически. Но в тот вечер меня просто победил более сильный соперник. Александр Усик – лучший боец, с которым я встречался на боксерском ринге. Он лучший боец моей эпохи. Это бокс, тебе не всегда достается вся слава. Я не преодолел последнее препятствие, но в этом нет ничего постыдного", – сказал Беллью в интервью The Independent, которого цитирует xsport.ua.

Ране стало известно, когда для Усика освободят пояс WBO: это сделает абсолютный чемпион. Промоутер Эдди Хирн хочет определить лучшего, а остальное – неважно.

Александр Усик радуется зиме Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Тони Беллью

Источник: Сегодня|Спорт

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