Усика вызвали на драку в церкви: есть уже и дата

Менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса, Сэм Джонс, рассказал о желанных сроках боя своего подопечного с украинцем Александром Усиком, пока что развлекающимся чтением стихов.
Напомним, Усик имеет статус официального претендента на бой с Энтони Джошуа, но если Эй-Джей договорится о поединке с Тайсоном Фьюри, следующим соперником украинца вполне может стать именно непобедимый на профи-ринге Джойс.
"Все решится в следующие несколько недель. Джо хочет драться в апреле, – заявил Sky Sports менеджер Джойса. – Мы четко сказали промоутеру Джо, Фрэнку Уоррену, что хотим драться с Усиком, даже если это будет бой за титул временного чемпиона. Но если другой соперник, значит другой соперник"
"Джо будет большим аутсайдером, его спишут со счетов, но мы уверены, что он остановит Усика", – добавил менеджер британца
При этом портал Champinon пошел дальше и назвал даже конкретные день и место, где могут сразиться Усик и Джойс. Речь о субботе, 17 апреля. А на роль арены боя метит вовсе не спортивное сооружение – Church House в лондонском Вестминстере.
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"Церковный дом" является штаб-квартирой англиканской церкви. Но, помимо предоставления административных помещений для церковных комиссаров, совета архиепископов и генерального синода, здание также служило местом пламенных речей Уинстона Черчилля и заседаний парламента Великобритании во время Второй мировой войны
Теперь же, в условиях пандемии, это место, обеспечивающее яркую телекартинку даже в отсутствие массы болельщиков, стало и боксерской площадкой. Именно там в конце ноября 35-летний Джойс выиграл у другого британца Дюбуа и получил шанс встретиться с Усиком.
Отметим, что Усик и Джойс уже дрались в 2013 году, в Лондоне, в рамках лиги WSB. Тогда Александр, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у бойца из "Львиных сердец" по очкам.
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