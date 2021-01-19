Усику дадут три миллиона долларов ни за что

Такую компенсацию Александр, по словам промоутера, должен получить за отсрочку своего поединка с Джошуа

Сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал сумму, которую хочет получить украинец за то, что не помешает Энтони Джошуа провести бой за титул короля супертяжелого веса с Тайсоном Фьюри.

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Напомним, Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа, но за щедрую компенсацию готов отойти в сторонку.

"Можете представить себе такой разговор, я подхожу к Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа и говорю. Хорошо, чтобы все пояса были на кону, вы должны заплатить три процента управляющим органам. По 400 тысяч долларов за 4 титула – это 1,6 миллиона долларов. Добавить еще IBO, и тогда выходит 2,03 миллиона в сумме. О, и еще Усик хочет несколько миллионов долларов – 2,71 млн. Вы согласны, парни? Просто отстегните пару миллионов из собственных карманов", – цитирует Эдди Хирна Marca

Усик и Хирн / Фото: Reuters

Похоже, поделиться с Усиком, пусть даже такой серьезной суммой, Джошуа и Фьюри согласятся. Для них ведь это – почти что капля в море, если верить словам Фьюри, что его бой с Эй-ДЖеем может принести 500 млн фунтов (680 млн долларов) дохода.

Интересно, что больше, чем 2,71 млн долларов, Александр Усик получал за свои бои лишь однажды. Его гонорар за поединок с Тони Беллью в 2018 году, выигранный нокаутом, составил 2,5 млн евро – это порядка 3 млн долларов.

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Таким образом, даже не выходя в ринг, Усик может сейчас получить больше, чем за каждый из остальных своих 17 боев в профи.

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