Усику на заметку: Джошуа сломают ногу, чтобы быстрее получить титульный бой с Фьюри

Уайт вернул себе статус главного претендента на пояс WBC и не хочет ждать

27 марта британец Диллиан Уайт нокаутировал россиянина Александра Поветкина в реванше и вернул себе пояс временного чемпиона WBC. Этот статус делает "Похитителя тел" официальным претендентом на полноценный титул, которым владеет его соотечественник, Тайсон Фьюри. И свой чемпионский бой Уайт хочет получить как можно быстрее.

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Диллиана не волнует, что следующих два боя Фьюри должен провести против еще одного британца, Энтони Джошуа, который держит оставшиеся престижные пояса в супертяжелом весе. Он не собирается ждать очереди, как претендент WBO, Александр Усик. Уайт заявил, что готов пойти на крайние меры, чтобы наконец-то получить титульный шанс.

Диллиан Уайт / Фото: Instagram

"Я ждал достаточно долго, чтобы получить бой за пояс. Больше ждать не собираюсь. Я просто сломаю Джошуа ногу, чтобы он не мог боксировать, а затем сам выйду против Фьюри", – цитирует Уайта TalkSport

Напомним, что в активе 32-летнего Уайта после реванша с Поветкиным 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

Ранее мы также сообщали, что российского боксера отправили в больницу после тяжелейшего нокаута.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC