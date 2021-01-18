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Усику надели корону, дали крест и пожелали боя с Фьюри

18 января, 00:25

Олег Люлька

Олимпийского чемпиона из-за океана с днем рождения поздравил скандалист Редкач

Скандальный украинский боксер Иван Редкач, многократно критиковавший Василия Ломаченко и Александра Усика, теперь вдруг засыпал их добрыми словами. Правда, не без издевки.

Ранее Редкач поздравил с днем рождения Ломаченко, хотя в прошлом году в США сцепился с ним в церкви.

А теперь Редкач посредством соцсетей отправил из-за океана свои поздравления и Усику, которому 17 января исполнилось 34 года.

"Сашенька, с днем рождения, чемпион! Пусть твоим подарком будут бои с Тайсоном Фьюри", – написал в Instagram Редкач

При этом Редкач опубликовал коллаж с Усиком и Ломаченко в образе священников: в руке у Усика – крест, а на голове – корона.

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк, также проживающий в США, отреагировал на этот пост Редкача тремя смайликами. На что Иван возразил: "Тарас, прекращай смеяться. Поздравь святого брата по команде".

Иван Редкач / Фото: Getty Images

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Напомним, ранее Редкач требовал изгнать из Украины директора команды Александра Усика – Сергея Лапина, назвав того "сепаратистом".

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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