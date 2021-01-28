Усику в жизни столько не платили! Компенсация за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое

Ставки растут! Александр Усик за временный отказ от боя с Энтони Джошуа может получить даже не 2,71 млн долларов, как говорил ранее сопромоутер украинца Эдди Хирн, а в два раза больше.

Как сообщает Ringpolska.pl, компенсация Усику, который является обязательным претендентом на поединок с Эй-Джеем за титул WBO, может составить 5 миллионов долларов.

Александр Усик / Фото: Instagram

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа после решения вопроса с Усиком смогут в июне оспорить звание абсолютного чемпиона мира в супертяжах, включая пояс WBO. При этом британцы получат по $100 млн каждый.

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter Реклама

Отметим, что ни за один из своих поединков ранее Александр Усик не получал таких денег, которые светят ему сейчас за отказ от немедленного боя с Джошуа. Доселе рекордным для украинца был гонорар за поединок с Тони Беллью в 2018 году, выигранный нокаутом. Он составил 2,5 млн евро – это порядка 3 млн долларов.

Читайте также: Усик был у края: 3 года назад украинец провел адские 12 раундов против Бриедиса

Ранее мы писали об опасных котировках на возможный бой Усика с Джойсом. Против этого непобедимого британца украинец уже не настолько явный фаворит, как в поединке с Чисорой.