Устроила стриптиз, катаясь на сноуборде: бикини не вместило грудь чемпионки мира на морозе

Чемпионка мира по джиу-джитсу Пати Фонтес устроила стриптиз на горнолыжном курорте "Большой медведь" в Калифорнии, прокатившись на сноуборде в бикини, не вмещавшем в полной мере грудь спортсменки.
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30-летняя бразильянка, несмотря на мороз, сняла с себя верхнюю одежду, оставив только штаны. Да и те во время спуска Патрисии едва с нее не спали.
"Сноубординг в бикини – это восхитительно", – пишут в комментариях фолловеры Пати Фонтес
"Как раз этого видео и не хватало, чтобы взбодриться"
"Если бы я тебя на этом спуске увидел, то, наверное, врезался бы в дерево", – отметил еще один подписчик бразильянки
Отметим, что Пати Фонтес родилась в бразильском Сальвадоре, а девять лет назад красотка перебралась в Калифорнию. На чемпионатах мира по джиу-джитсу обладательница черного пояса дважды становилась "золотой".
Кстати, накануне в одном бикини прогулялась по снегу Татьяна Коб – украинская чемпионка Европы по боксу.
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