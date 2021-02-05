Увидев это тело, вы точно побежите в спортзал. Невероятно крутая рестлерша

Звезда рестлинга Джейд Каргилл поразила болельщиков своей фигурой в купальнике. Фото девушки уже собрало 50 тысяч лайков.
Читайте также: Рестлерша поделилась пикантными фото с мексиканского курорта
28-летняя спортсменка сфотографировалась в розовом бикини. А ее подписчиков впечатлили накачанные мышцы девушки.
"Красота и сила — мощная комбинация", – пишут восхищенные телом рестлерши мужчины.
Каргилл известна по выступлениям в All Elite Wrestling. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.
В детстве Джейд занималась баскетболом, а также имеет степень магистра по детской психологии.
Читайте также:
- "Вкусняшка!" Соблазнительная украинская каратистка показала себя спереди и сзади
- Идеальнее быть не может! Жена "Горошка" после родов поразила фигурой
- Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода
- Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
- Знойные красотки с крушения Макгрегора обожают бикини
Новости на эту же тему: