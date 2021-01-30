Ужасное столкновение в нулевой битве "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед"

Магуайр и Ляказетт долго не могли подняться с газона

В принципиальном противостоянии 21-го тура АПЛ "Арсенал" на "Эмирейтс" в Лондоне принимал вторую команду чемпионата Англии – "Манчестер Юнайтед". Но поединок завершился без забитых мячей – 0:0, хотя на последних минутах чудом не попал в ворота Кавани. Ранее "МЮ" проиграл аутсайдеру и отдал лидерство команде Зинченко.

"Арсенал" – Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Уже под занавес встречи произошло столкновение Магуайра и Ляказетта, после которого игроки некоторое время не шевелились, а на поле вышли врачи. Но все обошлось. В итоге "Юнайтед не выигрывает у "Арсенала" в Премьер-лиге с 29 апреля 2018 года, когда манкунианцы победили 2:1. После этого команды провели шесть матчей – 3 победы "канониров" и 3 ничьих.

Гарри Магуайр и Александр Ляказетт / Фото: Reuters

Зато, как сообщает Opta Sport, сегодня манкунианцы установили новый рекорд. Они были непобедимы в 18 выездных матчах английской Премьер-лиги (13 побед 3 ничьи), что является самой продолжительной серией без поражений в гостях для "МЮ" в элите английского футбола.

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Теперь у "Манчестер Юнайтед" 41 очко после 21 матча и второе место в таблице, а отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 3 балла. При этом у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе. "Канониры" с 31 баллом идут на 8-м месте.

Следующий поединок "МЮ" проведет во вторник, 2 февраля. В матче 22-го тура манкунианцы дома примут "Саутгемптон". "Арсенал" в этот же день в гостях встретится с "Вулверхэмптоном".

Мы также сообщали, что страдающая от COVID-19 Великобритания может не выпустить "Арсенал" на матч Лиги Европы.

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