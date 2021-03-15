Ужасный фол в матче юниоров: за такое нужно пожизненно выгонять из футбола

Невероятно грубым нарушением правил ознаменовался контрольный поединок между "Днепр-1" U-19 и аматорским клубом "Скорук". Алексей Пинчук в центре поля прямой ногой влетел в Александра Килыка. При этом, было видно, что он специально идет на фол, не пытаясь сыграть в мяч. Остается только догадываться, чем была вызвана такая агрессия игрока "Скорука".
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Александр Килык получил серьезнейшую травму и пока не ясно, когда он сможет вернуться на поле. Клуб виновника инцидента уже принес свои извинения и готов помочь в лечении пострадавшего.
Ранее мы писали, что Герогий Цитаишвили перенес операцию – ему вставили в ногу шуруп и замотали. Полузащитник "Ворсклы" показал фото пострадавшей ноги.
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