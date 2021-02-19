Уже 5 месяцев в изоляции из-за коронавируса! Легенду спорта закрыли в китайском отеле

Легенда биатлона, 8-кратный олимпийский чемпион Уле-Айнар Бьорндален находится в изоляции на протяжении пяти месяцев. Норвежец после завершения карьеры работает со сборной Китая и рассказал о длительном жестком карантине в связи с пандемией коронавируса. Ранее мы писали, что хозяева Олимпиады игнорируют чемпионат мира по биатлону.

По словам Бьорндалена, выйти из своей гостиницы он может только на тренировку.

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"Самый длинный и непростой тренировочный сбор в моей жизни. Он длится уже пять месяцев, и не думаю, что закончится раньше апреля. Изоляция — всего лишь данность, хоть и не слишком приятная. Гостиничный номер, в котором мы живем, не так мал, площадь составляет порядка 45 квадратных метров. Вполне комфортабельно, чтобы не испытывать бытовых неудобств. Но выйти из гостиницы можем только на тренировку", — цитирует Уле-Айнара RT на русском.

Китайцев тренируют Бьорндален и Домрачева

Ранее Бьорндален заявил, что его телефон прослушивали в нескольких странах. Норвежец пожаловался на неизвестных недоброжелателей.

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