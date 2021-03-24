Уже совсем скоро! Макгрегор и Порье определились с датой третьего боя

Стала известна дата возвращения в октагон самого известного бойца UFC Конора Макгрегора. Одиозный ирландец, продавший недавно собственный бренд виски, свой следующий бой проведет 10 июля – это будет третий бой против американца Дастина Порье, сообщает bleacherreport.

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Напомним, впервые бойцы встретились в сентябре 2014 года. Чтобы вырубить Порье шесть с половиной лет назад, Конору понадобилось всего 106 секунд. Ирландец победил американца одной левой.

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В январе 2021 года состоялся их реванш. Тогда Конор заявлял, что победит еще быстрее, но поединок обернулся для него катастрофой. Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это было первое поражение ирландца нокаутом.

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