Уже третий одноклубник Зинченко станет статуей – официально

Знаменитый нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро объявил, что покинет клуб в конце этого сезона. 32-летний аргентинец, которому в последнее время партнеры специально не давали пас, сообщил, что его контракт с "горожанами" не будет продлен.

"В наши времена 10 лет в одном клубе – это необычно. За это время я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит "МанСити", – заявил Агуэро, который в составе "горожан" четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз – Кубок лиги, трижды – Суперкубок страны, а также взял Кубок Англии-2019

Завершить выступление за "Сити" Агуэро намерен первым выигрышем Лиги чемпионов.

Агуэро / Фото: Reuters

Между тем президент "Манчестер Сити" Хальдон аль Мубарак уже пообещал, что в честь аргентинского нападающего установят статую рядом с домашним стадионом клуба. Также в академии "Сити" появится специальная мозаика, посвященная Серхио.

"Мы закажем статую Серхио, которая будет стоять на нашем стадионе рядом с фигурами Давида Сильвы и Венсана Компани, работа над которыми ведется. С нетерпением ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона", – отметил комментарии сайту "МанСити" аль Мубарак

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Ожидается, что летом Агуэро на правах свободного агента, то есть бесплатно, перейдет в "Барселону". Интересно, что сейчас аналитики Transfermarkt оценивают Серхио в 25 млн евро – на 5 млн дороже, чем украинского легионера "горожан" Александра Зинченко.

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