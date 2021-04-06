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В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийством

6 апреля, 11:44

Любомир Луканюк

Знаменитый хоккеист был творцом "Чуда на льду"

Полиция установила причину смерти олимпийского чемпиона 1980 года по хоккею. Марк Павелич был участником знаменитого "Чуда на льду". Мы рассказывали, как американские студенты уничтожили СССР: "Разбейте этих коммуняцких ублюдков".

По сообщениям правоохранительных органов, Павелич скончался от асфиксии. По мнению следствия, он покончил жизнь самоубийством.

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На зимних Олимпийских играх 1980 года Павелич сыграл в семи матчах сборной США и набрал семь очков (1 гол + 6 передач). Он отдал две голевые передачи в игре финального раунда против сборной СССР, которая закончилась победой американцев со счетом 4:3 и позднее была названа "Чудом на льду", так как советские хоккеисты на тот момент являлись действующими олимпийскими чемпионами и победителями чемпионата мира, а команда США состояла из игроков университетских команд.

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