В Англии неожиданно умер капитан футбольной команды. В клубе скрывают причину гибели

Футболисту было всего 32 года

Капитан клуба пятой лиги Англии Йовил Таун Ли Коллинз неожиданно скончался в возрасте 32 лет. Свой последний матч за клуб он провел 6 февраля против Стокпорта.

Йовил Таун не раскрыл причину смерти Коллинза и попросил. Следующий поединок команды перенесли на более поздний срок.

"Все в футбольном клубе Йовил Таун оплакивают потерю капитана клуба Ли Коллинза. Ли, к сожалению, скончался вчера, и наши мысли и молитвы обращены к его семье и друзьям. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время", – говорится в заявлении клуба.

Коллинз является воспитанником Вулверхэмптона. Затем он выступал за Порт Вейл, Барнсли, Норхэмптон Таун, Мэнсфилд Таун, Форест Грин Роверс, а к Йовилу присоединился в 2019 году.