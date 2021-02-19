В атаке отбивался локтем в челюсть: как "греческий бог" НБА уложил соперника

Яннис Адетокумбо не жалел ни себя, ни баскетболиста "Торонто"

Один из самых результативных баскетболистов НБА, форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо недооценил размах своих рук в матча с "Торонто Рэпторс" (96:110) и был наказан. Звезда сборной Греции получил неспортивный фол первой степени за удар локтем в голову "динозавру" О Джи Ануноби. Ранее журналист брал интервью у тренера НБА, лежа в кровати.

В итоге Адетокумбо не доиграл матч из-за перебора персональных замечаний, успев набрать за 37 минут 23 очка и сделать 12 подборов и 8 передач. А "Милуоки" потерпел пятое поражение подряд в сезоне. Но при этом "олени" продолжают идти третьими в Восточной конференции.

Яннис Адетокумбо против О Джи Ануноби / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что "вкусная" жена звезды НБА порезалась бутылкой в День влюбленных. Жена Стефена Карри оторвалась от фильма и загремела в неотложку.

Мы также писали, что результативная игра украинца помогла "Вашингтону" победить в НБА.

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