В бикини она еще сексуальнее: велосипедистка опубликовала новые вызывающие фото

Очаровательная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова взорвала Instagram горячей серией снимков в голубом бикини. Девушку сфотографировали со всех возможных ракурсов, чтобы показать красоту ее тела. Судя по геолокации, снимки были сделаны в Абу-Даби.

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на обворожительное белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. На данный момент на ее страницу подписано 2 миллиона человек.

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