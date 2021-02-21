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В бикини она еще сексуальнее: велосипедистка опубликовала новые вызывающие фото

21 февраля, 22:48

Александр Трикиша

От такой красоты невозможно отвести глаза

Очаровательная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова взорвала Instagram горячей серией снимков в голубом бикини. Девушку сфотографировали со всех возможных ракурсов, чтобы показать красоту ее тела. Судя по геолокации, снимки были сделаны в Абу-Даби.

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на обворожительное белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. На данный момент на ее страницу подписано 2 миллиона человек.

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девушка WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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