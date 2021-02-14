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В чемпионате Украины забит гол "пятой точкой". Милевский теперь на дне

14 февраля, 19:09

Олег Люлька

Курьезный автогол от игрока "Ингульца" помог "Днепру-1" уйти с последней строчки таблицы. Теперь там Миля

"Днепр-1" ушел с последнего места в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, обыграв в матче 14-го тура на своем поле "Ингулец" со счетом 2:0.

Оба гола команда хорвата со знанием украинского языка Игора Йовичевича забила в первом тайме.

На 11-й минуте ворота "Ингульца" головой поразил бразильский защитник хозяев Дуглас.

А на 42-й минуте преимущество "Днепра-1" удвоилось после штрафного в исполнении Довбика. Мяч угодил в "пятую точку" защитника "Ингульца" Кучеренко и от нее залетел в сетку ворот гостей. Вот вам и рикошет года в украинском футболе!

В протоколе матча это событие отразили именно как автогол Кучеренко.

ВИДЕО АВТОГОЛА "ПЯТОЙ ТОЧКОЙ"

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Благодаря этой победе "Днепр-1" поднялся с последнего, 14-го места на 11-е в турнирной таблице УПЛ. А замыкает ее теперь "Минай" Артема Милевского, накануне проигравший "Львову" 1:2.

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Отметим, что лидером чемпионата Украины после 14 туров остается "Динамо". На три очка от киевлян отстает "Шахтер", в воскресенье не сумевший обыграть "Колос" – 0:0.

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Источник: Сегодня|Спорт

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