В день мюнхенской трагедии "МЮ" устроил триллер и упустил победу на последней минуте

В годовщину мюнхенской трагедии, которая забрала жизни 8 игроков "Манчестер Юнайтед" и троих работников клуба, "Красные Дьяволы" упустили победу над "Эвертоном" на последней минуте – 3:3. Напомним, что самолет с игроками "МЮ" разбился в аэропорту Мюнхена 6 февраля 1958 года, когда команда возвращалась после матча Кубка чемпионов.

На 24-й минуте счет на "Олд Траффорд" открыл нападающий "Красных Дьяволов" Эдинсон Кавани, который головой переправил мяч в сетку ворот. Это четвертый гол Кавани головой в этом сезоне. На 45-й минуте Бруну Фернандеш шикарно запустил мяч за шиворот вратарю "Эвертона" Робину Ольсену из-за штрафной и удвоил преимущество.

"Эвертон" отыгрался за три с хвостиком минуты после перерыва: на 49-й минуте забитым мячом отметился Абдулай Дукуре, на 52-й он помог отличиться Хамесу Родригесу. На 70-й минуте Скотт Мактоминай вновь вывел гостей вперед, головой подрезав мяч в угол ворот. Но на 95-й минуте "Ириски" вырвали ничью 3:3 благодаря Доминику Калверт-Льюину.

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"МЮ", набрав 44 очков, занимает второе место в таблице английской Премьер-лиги, уступая "Манчестер Сити" 2 балла. Однако у команды Пепа Гвардиолы также две игры в запасе. "Эвертон" идет шестым, набрав 37 очков.

Ранее "МЮ" отгрузил сопернику девять мячей в АПЛ.

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