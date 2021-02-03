В "Динамо" его, срочно! Потенциальный новичок киевлян забил шикарный гол в Турции

Нападающий "Хатайспора" Аарон Бупендза, интерес к которому приписывают киевскому "Динамо", забил шикарный гол в домашнем матче чемпионата Турции против "Фенербахче". 24-летний габонец, находясь спиной к воротам соперника на линии штрафной площадки, умудрился левой ногой прокинуть мяч себе на ход и, не дав тому приземлиться на газон, слету пробил в девятку.
Получился шедевр! У этого африканца – просто божественная левая.
Правда, этот шедевр Бупензды, который с 16 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, не спас середняка чемпионата "Хатайспор" от поражения лидеру первенства "Фенербахче" – 1:2.
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Напомним, по данным турецких медиа, "Динамо" предложило за Бупендзу 9 млн евро – это самые крупные за последние пять с половиной лет деньги, которые киевляне готовы отдать за новичка. Но в "Хатайспоре" отклонили предложение из Украины, желая получить не менее 10 млн евро.
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