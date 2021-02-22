В "Динамо" нашли виновного: из-за кого киевляне потеряли очки в матче с "Десной"

В 15-м туре чемпионата Украины черниговская "Десна" отобрала очки у "Динамо" -1:1. При этом киевляне спаслись от поражения уже на 92-й минуте матча, когда Виктор Цыганков реализовал пенальти. После поединка защитник столичного клуба Илья Забарный взял вину за пропущенный гол на себя и извинился перед болельщиками.

"Десна" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Поле не позволяло индивидуально обыграть. Мяч где-то подскочит, сложно было играть, комбинировать. Пропустили гол, там моя вина, я не удержал игрока. Приношу извинения, такое бывает, но с опытом все приходит. Болельщики на трибунах? С ними оживает футбол. Огромное спасибо, что пришли и поддержали", – сказал Забарный YouTube-каналу "Динамо".

Лучший молодой футболист 2020 года признался, что на поединок УПЛ выходили без мыслей о "Брюгге" и матче 1/16 Лиги Европы. "Динамовцы" знали, что будет сложно на таком поле, в такую погоду.

"Неважно, на каком мы месте, ведь много игр впереди. Даже если бы мы отставали, мы бы боролись до конца. Хотели вырвать победу, потому что мы хотим побеждать", – подчеркнул Илья.

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Напомним, что матч проходил в Киеве, хотя номинальным хозяином выступала "Десна", так как на стадионе в Чернигове не работает подогрев поля. А "Динамо" продолжает лидировать в УПЛ.