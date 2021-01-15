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В Германии приговорили врача: продавал спортсменам препараты, запрещенные человеку

15 января, 18:14

Александр Трикиша

Также Шмидт организовал сеть по переливании крови для спортсменов

В Германии на четыре года и 10 месяцев тюремного заключения приговорили врача Марка Шмидта по обвинению в распространении допинга среди спортсменов. Немец признан виновным о 24 эпизодам использования запрещенных препаратов, а также в случаях их продажи, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Кроме того, суд постановил отстранить Шмидта от профессии на три года и оштрафовал его на 158000 евро.

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Суд признал Шмидта виновным в том, что он в течение многих лет лечил кровным допингом нескольких спортсменов, занимающихся зимними видами спорта и велоспортом. В одном случае он также дал австрийскому горному велосипедисту препарат, который не был одобрен для употребления человеком.

Ранее мы писали, что Сергей Ковалев попался на допинге. Он должен был драться в России, но неожиданно бой перенесли в США. Бой россиянина против Меликузиева оказался под угрозой срыва.

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Источник: Сегодня|Спорт

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