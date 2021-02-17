В халатике нараспашку Свитолина попрощалась с Австралией украинским хитом

26-летняя украинка Элина Свитолина улетела из Австралии, где выступала на Открытом чемпионате Австралии. Пятая ракетка планеты могла бы рассчитывать на большее, но пока что никак не может приблизиться к победе на "Шлеме". Позавчера Свитолина проиграла Пегуле матч за выход в четвертьфинал Australian Open.

Задерживаться в Мельбурне наша прима не стала и попрощалась с турниром красивой черно-белой фотографией на своей страничке в Instagram, поблагодарив организаторов за еще одно незабываемое путешествие.

Интересно, что в своих "историях" в соцсетях Элина показала фото облаков за стеклом иллюминатора из салона самолета. При этом девушка сопроводила кадр словами из песни "У мене немає дому" популярной украинской группы "Один в каноэ". Видимо, на лирические размышления ее навели частые перелеты.

Мы писали, что Свитолина на карантине учит украинский язык. Похоже, что спортсменка взялась и за изучение отечественной музыки.

Вспомним, как одесситка выигрывала турнир в мексиканском Монтеррее: