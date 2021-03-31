Версія українською
$ 27,89
32,72

В ход пошли палки: в России лыжники подрались после финиша

31 марта, 16:32

Любомир Луканюк

Быкова и Афанасьева дисквалифицировали

Дракой завершился командный спринт чемпионата России по лыжным гонкам. Два спортсмена повздорили после финиша полуфинальной гонки.

Читайте также: Соцсети потешаются над Россией. Более дурного гола вы еще не видели

Владислав Афанасьев и Антон Быков, устроившие стычку после финиша полуфинальной гонки в рамках мужского командного спринта на чемпионате России, заработали для своих команд дисквалификации.

Реклама

Сразу после гонки Антон Быков, представляющий команду Татарстана, стал кричать на Афанасьева, выступающего за Удмуртию, а потом ударил того ногой. Афанасьев ответил сопернику, ударив его палкой в ответ. Стычка и нецензурная брань лыжников попала в телетрансляцию. Что стало причиной конфликта пока неизвестно. Но спортсменов уже выгнали с чемпионата.

Читайте также: Российскому лыжнику-хулигану грозит тюрьма в Финляндии

Новости на эту же тему:
драка лыжные гонки российские спортсмены

Источник: sport24.ru

Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк