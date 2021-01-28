В Иране повесили спортсмена. Второго за полгода

В Иране приведен в исполнение смертный приговор борцу Мехди Али Хоссейни. Спортсмен был признан виновным в убийстве, совершенном в ходе уличной драки.

В 2015 году в драке с Аль Хуссейни погиб мужчина. Иранский суд предоставил родственникам погибшего возможность реализовать принцип равного возмездия. Семья жертвы не согласилась помиловать спортсмена, поэтому борца приговорили к смерти через повешение. Приговор исполнен, сообщает bloodyelbow.com.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по греко-римской борьбе Хамид Сориян и несколько других иранских борцов выступали в защиту Хоссейни.

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"Мы не будем комментировать этот случай до тех пор, пока не будет четкой картины ситуации", – говорится в сообщении Объединенного мира борьбы.

Напомним, что в сентябре казнь борца Навида Афкари возмутила международную общественность. А приведение приговора в исполнение повлекло расширение санкций США в отношении Ирана.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. По данным правозащитной организации The Human Rights Activists News Agency, Афкари подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.

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