В Италии просят пускать на стадионы вакцинированных болельщиков

Президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино предложил правительству страны разрешить пускать на стадионы болельщиков, которым уже сделали прививки от COVID-19. До этого момента чемпионат сраны проходит при пустых трибунах из-за пандемии.

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"Думаю, мы должны иметь возможность пускать на стадионы привитых граждан. Мы представили правительству план на 300 страницах, где описаны безопасные способы возвращения болельщиков на трибуны, в том числе уменьшение заполняемости до 20-30%. Но мы не получили ни одного ответа, даже телефонного звонка. Я надеюсь, что пустят хотя бы получивших вакцину", – цитирует Даль Пино Football Italia.

Фанаты "Милана" с автобусом команды / Фото: Reuters

Отметим, что в Англии болельщики уже вернулись на трибуны в декабре. Правда, Великобританию поделили на регионы по степени риска, и от этого зависит количество людей на стадионе.

Ранее мы писали, что "Милан" выдал лучшую серию в футболе за 72 года.