В Кицмани на Буковине модернизируют стадион в рамках "Большой стройки"

В рамках программы президента Украины "Большая стройка" в городе Кицмань Черновицкой области местный стадион модернизируют и превратят в современный спортивный комплекс. По плану, этот стадион сможет принимать международные соревнования по легкой атлетике, сообщает Черновицкая ОГА.

На реконструкцию стадиона в городе Кицмань уже объявили тендер, который завершится в конце апреля. Работы стартуют уже в этом году. Финансировать проект будет Государственный фонд регионального развития. Деньги ДФРР пойдут, прежде всего, на спортивную инфраструктуру стадиона, чтобы сделать его настоящей международной легкоатлетической ареной. Часть средств также инвестирует громада.

"Кроме высоких достижений на аренах, для нас важно культивирование здорового образа жизни. Стремимся, чтобы буковинцы ежедневно занимались физкультурой, и у наших врачей было меньше работы", – отметил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год – продолжение развития социальной инфраструктуры, в частности, будет реконструировано и построено 80 стадионов по всей Украине.

Ранее открыли стадион в Житомире. Местный клуб Полесье уже успел провести на арене первый матч.