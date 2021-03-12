Олимпийский чемпион привез в Киев свою уникальную коллекцию

В Киеве можно будет вживую посмотреть на крупнейшее в мире собрание раритетов из мира фехтования

Шестикратный чемпион мира по фехтованию Георгий Погосов представит в Киеве свою выдающуюся коллекцию раритетов. Выставка "Легенды клинка" состоится с 12 по 15 марта в Klitschko Expo, который находится на территории НСК "Олимпийский" в Киеве. Вход – бесплатный.

Эксперты и коллекционеры признают, что подобных по масштабу и содержанию коллекций, посвященных фехтованию, в мире больше не существует.

Время проведения выставки:

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12 марта (пятница): с 16:00 до 18:00

13 марта (суббота) с 10:00 до 18:00

15 марта (понедельник) с 10:00 до 18:00

Олимпийский чемпион Барселоны-1992 в командных соревнованиях уже проводил выставку в США в 2015 году и она получила высокие оценки президент МОК Томаса Баха, принца Монако Альбера II и руководства Международной федерации фехтования.

"Я представил свою коллекцию в Стэнфордском университете в 2015 году. За 6 лет она обновилась, добавилось еще несколько настоящих раритетов. Это увлекательный исторический экскурс в мир фехтования и его историю. Это фотографии, преимущественно с автографами, билеты на олимпийские турниры по фехтованию, чемпионаты мира, программы представительных турниров, почтовые конверты, карточки, марки, плакаты и многое другое. Есть экспонаты с 1800 по 1910 годы. Это период зарождения спортивного фехтования. Далее следуют первые Олимпиады", – говорит Погосов.

По словам Георгия, коллекция насчитывает более 2000 экспонатов. В ней представлены практически все легенды мирового фехтования.

"Моя гордость – уникальные раритетные экспонаты, которые сейчас существуют в единственном экземпляре. Например, полный лист билетов и специальные бонды на Олимпиаде в Париже-1900. Фотография участников Олимпиады в Сент-Луисе-1904 со специального приема. Уникальная почтовая карточка Олимпиады в Амстердаме-1928, подписано чемпионами – саблистами команды Венгрии. Входной билет на открытие Олимпиады в Берлине-1936", – рассказал олимпийский чемпион.