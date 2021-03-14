В Киеве разыграют два титула: во сколько и где смотреть WWFC 18. Kyiv Fight Night

Сегодня в Киеве пройдет турнир по смешанным единоборствам WWFC 18. Kyiv Fight Night. Главным событием вечера станет бой за звание чемпиона мира WWFC в весовой категории до 93 кг между Игорем Потерей и Георгием Лобджанидзе.
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Также в рамках турнира состоится бой за пояс Road to WWFC в весовой категории до 66 кг. За титул будут бороться Михаил Шаблий и Александр Горшечник.
Турнир начнется в 19:00. Прямая трансляция всех поединков WWFC 18. Kyiv Fight Night можно смотреть с помощью сервиса Megogo.
Файткард WWFC 18. Kyiv Fight Night:
- 1. Людмила Илюк – Анастасия Голинко (аматоры UFMMA)
- 2. Ярослав Лащенков – Роман Покропивный (аматоры UFMMA)
- 3. Владимир Чудновец – Денис Борзенко
- 4. София Багишвили – Валентина Семаль
- 5. Хусейн Бахан – Александр Федонов
- 6. Айдар Абдулрахман – Богдан Лысенко
- 7. Александр Чижов – Олег Хачатуров
- 8. Михаил Шаблий – Александр Горшечник (бой за пояс Road to WWFC)
- 9. Георгий Лобжанидзе – Игорь Потеря (бой за пояс WWFC)