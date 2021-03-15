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В Киеве задушили марокканца: видео эффектного нокаута

15 марта, 15:14

Александр Трикиша

Первым спасать Хусейна Бахана бросился рефери

В Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 18. Kyiv Fight Night, где было разыграно два титула. Игорь Потеря стал чемпионом WWFC в весовой категории до 93 кг, победив техническим нокаутом Георгия Лобджанидзе.

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А пояс Road to WWFC завоевал Александр Горшечник – он единогласным решением судей победил Михаила Шаблия.

Однако самый жуткий момент вечера произошел во время поединка между Александром Федоновым и Хусейном Баханом. Уже в первом раунде Федонов провел болевой прием Амбар, а затем зажал шею марокканца между ног и удерживал, пока тот не потерял сознание. Рефери тут же бросился к Хусейну и попытался привести его в чувство.

Смотрите яркие нокауты в ММА:

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Источник: Сегодня|Спорт

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