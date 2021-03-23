Версія українською
$ 27,69
33,01

В крохотном бикини украинская теннисистка наслаждается жизнью в Майами

23 марта, 09:37

Андрей Трофимов

Леся Цуренко снялась с турнира из-за травмы

Украинская теннисистка Леся Цуренко должна была выступить в квалификации турнира WTA 1000 в Майами. Но снялась из-за травмы. Однако это не сказалось на настроении спортсменки.

Читайте также: Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг

В Instagram Леся запостила эротическую фотографию в бикини и подписала:

"Сохраняйте позитивный настрой и наслаждайтесь жизнью, что бы ни случилось".

Читайте также:

Новости на эту же тему:
Леся Цуренко теннисистка

Реклама

Новости партнеров

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?