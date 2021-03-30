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В матче такого не увидишь: сумасшедший гол на тренировке сборной Дании

30 марта, 14:26

Александр Трикиша

Мяч попал в девятку после удара скорпиона!

Футболист дортмундской Боруссии Томас Дилейни забил красивый гол на тренировке сборной Дании накануне отборочного матча на ЧМ-2022. После передачи от партнера с фланга Дилейни с первой попытки пробил прямо во вратаря.

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Тем не менее, мяч парашютом отскочил за спину к Томасу, который быстро сгруппировался и ударом скорпиона отправил круглого в сетку! Видео невероятного гола было опубликовано на странице сборной Дании в Instagram.

Ранее мы писали о невероятном голе сезона в Первой лиге. Шевченко наследовал "Царя". Защитник "Полесья" Евгений Шевченко выдал потрясающий гол в поединке против "Кристалла".

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гол сборная Дании Томас Дилейни

Источник: Сегодня|Спорт

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