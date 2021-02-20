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В мини платье и чулках: огненная серия фото невесты украинского футболиста

20 февраля, 00:06

Александр Трикиша

Даша Савина зажигает в Instagram

Невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина опубликовала очередную серию пикантных фото на своей странице в Instagram. Девушка позирует в мини платье с вызывающей шнуровкой на ягодицах, а ее ножки украшают чулки.

"Сегодня без подписей, но зато с такой серией", – подписала серию снимков девушка и добавила огненный смайлик.

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девушка WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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