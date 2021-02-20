В мини платье и чулках: огненная серия фото невесты украинского футболиста

Невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина опубликовала очередную серию пикантных фото на своей странице в Instagram. Девушка позирует в мини платье с вызывающей шнуровкой на ягодицах, а ее ножки украшают чулки.
"Сегодня без подписей, но зато с такой серией", – подписала серию снимков девушка и добавила огненный смайлик.
Читайте также:
- Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футбола
- Горячая поддержка "Маккаби": фото очаровательной девушки соперника "Шахтера"
- Невеста звездного гонщика, обожающая голые фото, взгрустнула о своем пупке
- Обалденные ножки жены украинского финалиста Лиги Европы: фото с клубничкой
- Чем это они занимаются? Сексуальный "треугольник" от пышногрудой звезды джиу-джитсу
Новости на эту же тему:Роковая женщина динамовца, забившего гол-красавец в ворота "Брюгге" Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футбола Горячая поддержка "Маккаби": фото очаровательной девушки соперника "Шахтера" Красотка из смешанных единоборств сверкнула на пляже бездонным декольте