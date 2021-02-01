В одном бикини прогулялась по снегу: украинская спортсменка решила омолодиться

Чемпионка Европы по боксу Татьяна Коб продолжается рассказывать своим фанатам о пользе бани. Ранее Коб выкладывала в соцсети фото в бикини и с вениками.

Сейчас спортсменка снова порадовала подписчиков откровенными фото в Instagram. Девушка в одном бикини позировала на снегу.

А потом Коб устроила себе снежный душ. Полистайте пост Татьяны.

"Люблю баню. Баня – это здоровье, это сила.

Благодаря этому улучшается кровообращение организма, ускоряется обмен веществ, улучшается питание всех внутренних органов, учащается сердцебиение, повышается иммунитет, тренируются сосуды, расслабляется мускулатура.

Но самое главное, что посещение парной оказывает выраженный очистительный и омолаживающий эффект", – подписала свои фото и видео Коб.

Отметим, что за свою спортивную карьеру 33-летняя украинка Татьяна Коб собрала полный комплект медалей на чемпионатах Европы. В 2009-м в Николаеве она стала "золотой", в Софии-2016 – "серебряной", а на Европе-2019 в Мадриде Коб завоевала "бронзу".

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