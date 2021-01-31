В ожидании Коваленко "Аталанта" проиграла "Лацио". Малиновского назвали худшим

Видео голов и лучших моментов поединка Серии А, в котором "Аталанта" дома уступила римлянам 1:3

"Аталанта" в ожидании "горняка" Виктора Коваленко, который улетел в Италию для подписания контракта с бергамасками, в Серии А потерпела домашнее поражение от "Лацио" – 1:3.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену сразу после перерыва при счете 0:1 и результативными действиями не отличился.

При этом портал WhoScored назвал Малиновского худшим игроком матча, выставив его самую низкую оценку среди всех участников поединка – 6,0.

Обзор матча "Аталанта" – "Лацио" (1:3)

"Аталанта" – "Лацио" – 1:3

Голы: Пашалич, 79 – Марушич, 3, Корреа, 51, Мурики, 82

"Аталанта": Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Мехле, де Роон, Фройлер, Руджери (Малиновский, 46) – Миранчук (Пашалич, 53) – Иличич (Ламмерс, 67), Сапата (Мюриэль, 54)

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Малиновский в матче против "Лацио" / Фото: Getty Images

После этого поражения "Аталанта" занимает в Серии А шестое место, отставая на 10 очков от лидирующего "Милана". На один пункт команду Малиновского, одноклубником которого вот-вот станет Коваленко, опережает "Лацио".

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