В последней гонке чемпионата мира Легрейд стал четырехкратным. Прима – 21-й

В воскресенье в Словении провели две гонки с массовым стартом

Сегодня завершается мировой биатлонный форум-2021 в Поклюке. В последний день турнира состоялись элитные масс-старты, куда допускают по 30 лучших спортсменов. У женщин Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт, взяв первое "золото" в карьере. У мужчин победил 24-летний норвежец Штурла Легрейд, став четырехкратным чемпионом мира.

На дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами Штурла (на фото № 3) сделал лишь один промах и на 10,2 сек. обогнал соотечественника Йоханнеса Дале. Третьим оказался француз Кантен Фийон- Майе с двумя неточными выстрелами – как и серебряный призер. Чисто пройти стрельбу не удалось ни одному биатлонисту.

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Единственный украинец в элите Артем Прима финишировал 21-м. Сегодня у 33-летнего парня из Чернигова не пошла стрельба, и с пятью промахами он отстал от победителя на 2 мин. 42,6 сек.

Таким образом, наша сборная завершила чемпионат с одной медалью. Накануне украинские биатлонистки выиграли "бронзу" чемпионата мира в женской эстафете. В 2020 году они показали такой же результат.

Смотрите, как знаменитый Мартен Фуркад теперь стреляет с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter