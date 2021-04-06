В Реале нашли коронавирус в день матча с Ливерпулем

Сегодня состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Реал принимает Ливерпуль. Начало встречи в 22:00. Смотрите нашу онлайн-трансляцию поединка Реал – Ливерпуль.

А также слушайте аудиопрогноз на матч комментатора Кирила Круторогова:

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Сегодня стало известно, что пропустит четвертьфинал ключевой защитник мадридского клуба Рафаэль Варан. Реал сообщил, что у француза утром был выявлен положительный тест на коронавирус.

Прогноз букмекеров. Фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют гостей. На победу Ливерпуля установлен коэффициент 2.66, на ничью – 3.40, на победу Реала – 2.75. Исходя из этих котировок, вероятность исходов оценивается так: выигрыш Реала – 35%, ничья – 29%, выигрыш Ливерпуля – 36%.

Что касается котировок на выход в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч (повторная – 14 апреля), то Ливерпулю дают 60% на проход (коэффициент 1.61), а Реалу – 40% (2.44).