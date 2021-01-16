В римском дерби съели "волков": смотрите разгром одного из лидеров чемпионата Италии

Поражение может стоить "Роме" места в первой тройке Серии А

Римское дерби в 18 туре чемпионата Испании получилось на редкость однобоким. На старте поединка нападающий "Ромы" Джеко упустил момент, чтобы оформить быстрый гол, а вот "Лацио" номинального фаворита встречи не жалело. Три гола в ворота "волков" принесли хозяевам более чем убедительную победу – 3:0. Ранее "Рома" заявила о готовности приобрести Яремчука.

Погром "Ромы" начался на 14-й минуте, когда Мануэль Лаццари прессингом в чужой штрафной заставил ошибиться Ибаньеса, мяч отскочил к Чиро Иммобиле, который пробил в верхний угол.

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Через девять минут все тот же Лаццари справа ворвался в штрафную, после контакта с Ибаньесом упал на газон, но поднялся и отдал пас на Луиса Альберто, который удвоил преимущество "Лацио". А на 67-й минуте Луис оформил дубль и довел счет до разгромного. Причем результативную комбинацию опять начал Лаццари.

Чиро Иммобиле и Мануэль Лаццари празднуют гол / Фото: Reuters Реклама

Теперь после 18 туров в Серии А "Лацио" набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. "Рома" с 34 баллами осталась на третьем месте, но уже в воскресенье ее может обойти "Ювентус".

ранее мы писали, что "Лацио" по ошибке отправил 11 миллионов не тому клубу. Перепутали название. Ошибка финансового отдела может обернуться грандиозными проблемами.

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