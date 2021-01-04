В России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров

В России очередной допинговый скандал. Местный турнир среди юниоров "Ижевская винтовка" массово покинули биатлонисты, узнав, что к ним едут допинг-офицеры РУСАДА. В общей сложности соревнования покинули 33 спортсмена – 12 девушек и 21 парень.

В связи с этим РУСАДА начало расследование относительно спортсменов-беглецов. Интересно, что наибольшее представительство в этих списках было у биатлонистов из Ханты-Мансийска и Тюмени. Других подробностей пока не сообщается, "чтобы не помешать расследованию", сообщает allsportinfo.ru.

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Вероятно, они боялись повторить судьбу 20-летней биатлонистки Виктории Коноваловой, заработавшей четырехлетнее отстранение от спорта за нарушение антидопинговых правил. Наказание юная спортсменка схлопотала в конце прошлого года.

Напомним, что недавно Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес свой вердикт по скандальному делу с допингом – Россия отстранена от международных соревнований до 2022 года.