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В России новый скандал: на допинге поймали футболиста, его пробу пытались скрыть

15 марта, 08:36

Александр Трикиша

Махинации с допингом докатились до футбола

В России назревает новый допинговый скандал. ФИФА обвинила футболиста "Ростова" Владимира Обхова в употреблении запрещенных препаратов. Ему грозит четыре года дисквалификации. При этом было обнаружено, что положительную пробу пытались скрыть.

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Положительной оказалась допинг-проба Обухова, которую он сдал в расположении молодежной сборной России еще в 2013 году. Тем не менее тогда этот факт скрыли, внеся ее в базу как отрицательную. Напомним, что за недавние махинации с допингом в Московской лаборатории Россия была отстранена от всех международных соревнований до конца 2022 года.

"Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью "альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб" (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия.

Кроме того, департамент разведки и расследований WADA пришел к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная", – говорится в уведомлении ФИФА, которое цитирует championat.com.

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Источник: Сегодня|Спорт

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