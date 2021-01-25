В России сообщили о задержании на митинге звезды футбола

В России сообщили, что во время митингов в поддержку Алексея Навального задержали бывшего игрока Ливерпуля и сборной Дании Даниэля Аггера. Издание "Новая Газета" написало, что задержанного будут судить по обвинению в участии в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры.

Каково же было удивление самого футболиста, когда он прочитал о своем "задержании", учитывая, что сам в это время находится в Испании.

"Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил: "Есть только один Даниэль Аггер". И теперь мы знаем это точно. Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, – это не я. Я жив и здоров в Испании", – сообщил в своем Twitter футболист.

Позже опровержение и задержании игрока опубликовал и первоисточник новости: Речь идет, вероятно, не о датском футболисте Аггере, а о его полном тезке-гражданине России. Молодой человек предположительно поменял имя в 2009 году на Даниэль Мюнте Аггер. Это имя фигурирует и в списке задержанных в ОВД "Левобережный", и в документах Мосгорсуда.