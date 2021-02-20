В России высмеяли звезду UFC, повторившую фразу Кличко про "завтрашний день"

Завтрашний день, считают в РФ, может принести Александру Волкову новые проблемы с допингом

Российский представитель смешанных единоборств Александр Волков, 6 февраля нокаутировавший на UFC Fight Night нидерландца Алистара Оверима, решил процитировать фразу мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко про "завтрашний день", чтобы показать настрой на новые победы.

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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Ну а мы с тренером Василием Волковым можем. Уже в зале, начинаем набирать базу в "межсезонье", чтобы быть еще сильней и больше в "завтрашнем дне" и всех победить!" – написал в своем Instagram Александр Волков

При этом Александра Волкова, процитировавшего Виталия Кличко, в комментариях под этим постом потроллил российский чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров, уколовший соотечественника следующими словами: "Потом появится еще килограммов 10 стальных мышц, и все будут гадать... Стероиды?".

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Видимо, таким образом Тактаров намекнул на небезупречную репутацию Волкова. Напомним, бой последнего против Алистара Оверима должен был состояться еще в 2019 году, но был отменен, так как Волков провалил тогда допинг-тест.

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